NVIDIA обігнала Apple і Microsoft – компанія стала найдорожчою компанією світу з капіталізацією $3,92 трлн

AI-чипи вивели компанію на перше місце у світі.

Фото: Vector

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NVIDIA встановила новий історичний рекорд, ставши найдорожчою публічною компанією світу з ринковою капіталізацією $3,92 трлн, повідомляє аналітичний ресурс CompaniesMarketCap через NotebookCheck. За два тижні капіталізація компанії зросла на 17% із $3,34 трлн, випередивши попереднього лідера – Apple, яка 6 грудня 2024 року оцінювалася в $3,915 трлн, а також Microsoft.

Стрімке зростання NVIDIA зумовлене високим попитом на її чипи, які активно використовуються для навчання великих мовних моделей у технологічній індустрії. Компанія зосереджується на інфраструктурних рішеннях для галузей із високими обчислювальними потребами, а не на споживчих продуктах, таких як чат-боти. Наприклад, модель Nemotron-4 (340B) призначена для генерації синтетичних даних.

Експерти зазначають, що за умови збереження інтересу до штучного інтелекту NVIDIA може ще більше зміцнити своє лідерство на глобальному ринку.

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