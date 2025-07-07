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Найбільший прапор Військово-Морських Сил України – в Одесі встановили національний рекорд

07:18, 7 липня 2025
В Одесі встановили рекорд України, розгорнувши найбільший прапор Військово-Морських Сил ЗСУ довжиною 35 метрів.
Найбільший прапор Військово-Морських Сил України – в Одесі встановили національний рекорд
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В Одесі курсанти та ліцеїсти Військово-Морських Сил ЗСУ розгорнули найбільший прапор ВМС, встановивши національний рекорд України, повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Прапор, розміром 35 метрів у довжину та 19,8 метра у ширину, став символом мужності, незламності та вірності українському народу. «Наш прапор - символ хоробрості, незламності та відданості своєму народові. Під ним здобуто вже чимало перемог. Вірю, що найбільші ще попереду!», – зазначив Неїжпапа.

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ЗСУ Одеса

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