Самый большой флаг Военно-Морских Сил Украины – в Одессе установили национальный рекорд

В Одессе установили рекорд Украины, развернув самый большой флаг Военно-Морских Сил ВСУ длиной 35 метров.

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В Одессе курсанты и лицеисты Военно-Морских Сил ВСУ развернули самый большой флаг ВМС, установив национальный рекорд Украины, сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Флаг, размером 35 метров в длину и 19,8 метра в ширину, стал символом мужества, несокрушимости и верности украинскому народу. «Наш флаг - символ храбрости, несокрушимости и преданности своему народу. Под ним одержано уже немало побед. Верю, что самые большие еще впереди!», - отметил Неижпапа.

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