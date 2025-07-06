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Нидерланды повышают взнос за проживание для работающих украинских беженцев

19:48, 6 июля 2025
С октября Нидерланды повышают оплату для украинцев в приютах до 992 евро в месяц.
Нидерланды повышают взнос за проживание для работающих украинских беженцев
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С 1 октября 2025 года украинские беженцы, которые работают в Нидерландах, будут платить значительно более высокий личный взнос за проживание в муниципальных приютах, сообщило издание NOS. По словам министра убежища и миграции Кейзера, это решение направлено на уменьшение неравенства между работающими искателями убежища и перемещенными лицами из Украины.

Сейчас одинокий украинец с доходом платит 105 евро в месяц за муниципальное жилье. С октября эта сумма возрастет до 244,22 евро. «Повышение взноса будет покрывать расходы на газ, воду и электроэнергию в приютах», - пояснил Кейзер. Кроме того, украинцы, проживающие в приютах с предоставленным питанием, будут платить 252,18 евро в месяц за еду. Таким образом, максимальный взнос для семьи из двух взрослых составит 992,80 евро в месяц.

Правительство Нидерландов подчеркивает, что труд должен оставаться выгодным, поэтому работающие беженцы всегда будут иметь более высокий доход, чем те, кто живет на социальное пособие. В случае финансовых трудностей муниципалитеты могут применять индивидуальные решения.

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беженец Нидерланды

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