На Ровенщине избили военнослужащего ТЦК во время проверки документов

В селе Орловка во время оповещения граждан между военнослужащими ТЦК и группой местных жителей возник конфликт.

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На Ровенщине травмировали военнослужащего территориального центра комплектования во время проверки документов. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Там уточнили, что в субботу, 5 июля, группа военнослужащих одного из ТЦК проводила оповещение граждан в селе Орловка, и во время проверки документов между военными и группой лиц возник конфликт, в ходе которого старшего солдата ударили по голове.

На место происшествия вызвали полицию. Военнослужащего направили в больницу.

В ТЦК сообщили, что по факту нанесения травм военнослужащему при выполнении служебных задач правоохранительные органы внесли сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УК Украины.

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