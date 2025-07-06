На Рівненщині побили військового ТЦК під час перевірки документів

У селі Орлівка під час оповіщення громадян між військовослужбовцями ТЦК та групою місцевих мешканців стався конфлікт.

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На Рівненщині травмували військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. Про це повідомили у Рівненському обласному ТЦК і СП.

Там зазначили, що у суботу 5 липня група військовослужбовців одного з ТЦК здійснювала оповіщення громадян у селі Орлівка і під час перевірки документів між військовими та групою осіб виник конфлікт, у ході якого старшого солдата вдарили по голові.

На місце події викликали поліцію. Військовослужбовця направили до лікарні.

У ТЦК повідомили, що за фактом нанесення травм військовослужбовцю під час виконання завдань за призначенням правоохоронними органами внесено відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ.

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