У Данії жінок призиватимуть на військову службу нарівні з чоловіками — вперше в історії країни

Окрім розширення контингенту, Данія також збільшує термін служби — з чотирьох до 11 місяців.

Джерело фото: AP Photo / James Brooks

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Згідно з новими правилами, ухваленими у Данії на початку червня, жительки країни проходитимуть військову службу на рівних умовах із чоловіками, якщо їх оберуть у лотереї. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на представників данської армії.

Згідно з данським законом, усі фізично здорові чоловіки старше 18 років зобов’язані проходити військову службу. Деякі — як чоловіки, так і жінки — добровільно вступають, а решту місць заповнюють за допомогою лотерейної системи, яка до цього включала лише чоловіків.

Тепер до участі у лотереї залучатимуть і жінок. Це стане першим випадком в історії країни.

Рішення ухвалене в межах масштабної оборонної реформи, ухваленої ще у 2024 році. І хоча запуск програми спочатку планувався на 2027 рік, через зростання безпекових ризиків її впровадження перенесли на 2025-й.

Полковник Кеннет Стрем, який очолює програму призову, заявив, що цей крок базується на «поточній безпековій ситуації».

Окрім розширення контингенту, Данія також збільшує термін служби — з чотирьох до 11 місяців. Перші п’ять місяців молоді військові проходитимуть базову підготовку, після чого йтимуть на шість місяців оперативної служби з додатковими навчальними блоками.

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