Податкова з початку року нарахувала більш ніж 200 млн грн штрафів продавцям тютюнових виробів

Тіньовий ринок тютюну під прицілом ДПС — з початку року податківці нарахували понад 200 млн грн штрафів.

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У Державній податковій службі заявили, що тіньова економіка в Україні стає дедалі гострішою проблемою, особливо в умовах війни, адже через неї державний бюджет щодня втрачає значні кошти, а бізнес змушений працювати в нерівних умовах. На цьому наголосила в. о. голови ДПС Леся Карнаух час круглого столу, організованого Американською торговельною палатою.

«Це не лише про гроші. Це про безпеку країни», — наголосила Карнаух. Вона додала, що одних лише констатацій факту недостатньо. Вивести бізнес із тіні можна лише за умови реальних, консолідованих дій держави та самих підприємців.

Карнаух зазначила, що сильний результат неможливий без ефективної координації з правоохоронними органами. Ключовими сферами у цьому напрямку вона назвала: рітейл, електронну комерцію, ресторанний бізнес, фіксований інтернет, виробництво та продаж алкоголю.

Водночас, за словами Карнаух, однією з найпроблемніших сфер залишається нелегальне виробництво та продаж тютюну. З початку року було проведено понад 13,2 тисячі перевірок торгівельних об’єктів, наклали штрафів на суму понад 221 мільйон гривень та ініціювали вилучення тютюнової продукції на 19,5 млн грн. Також припинили дію 536 ліцензій за незаконну роздрібну торгівлю.

Карнаух зауважила, що окреме питання — скарги гравців ринку на неналежне реагування податківців в регіонах на незаконний продаж цигарок.

«Вже маю сигнали, що дехто вирішив обійтися відписками. Не помічати проблему не вдасться. Це питання взято під особистий контроль, і відповідальність за бездіяльність понесе кожен, хто дозволяє тіньовій економіці розвиватись на місцях», - вказали у ДПС.

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