Налоговая с начала года начислила более 200 млн грн штрафов продавцам табачных изделий

Теневой рынок табака под прицелом ГНС — с начала года налоговики насчитали более 200 млн грн штрафов.

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В Государственной налоговой службе заявили, что теневой сектор экономики в Украине становится все более острой проблемой, особенно в условиях войны, ведь из-за него государственный бюджет ежедневно теряет значительные средства, а бизнес вынужден работать в неравных условиях. На этом акцентировала внимание и. о. главы ГНС Леся Карнаух во время круглого стола, организованного Американской торговой палатой.

«Речь не только о деньгах. Это — о безопасности страны», — подчеркнула Карнаух. Она добавила, что одних лишь констатаций фактов недостаточно. Вывести бизнес из тени можно только при условии реальных, консолидированных действий государства и самих предпринимателей.

Карнаух отметила, что сильный результат невозможен без эффективной координации с правоохранительными органами. Ключевыми сферами в этом направлении она назвала: ритейл, электронную коммерцию, ресторанный бизнес, фиксированный интернет, производство и продажу алкоголя.

В то же время, по словам Карнаух, одной из самых проблемных сфер остается нелегальное производство и продажа табака. С начала года было проведено более 13,2 тысячи проверок торговых объектов, наложено штрафов на сумму более 221 миллиона гривен и инициировано изъятие табачной продукции на 19,5 млн грн. Также была прекращена деятельность 536 лицензий за незаконную розничную торговлю.

Карнаух подчеркнула, что отдельный вопрос — жалобы игроков рынка на ненадлежащее реагирование налоговиков в регионах на незаконную продажу сигарет.

«Уже получаю сигналы, что кто-то решил ограничиться отписками. Не заметить проблему не удастся. Этот вопрос взят под личный контроль, и ответственность за бездействие понесет каждый, кто позволяет теневой экономике развиваться на местах», — указали в ГНС.

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