В Украине аннулировали сотни решений МСЭК по инвалидности должностных лиц госорганов — продолжаются проверки

Также в 286 случаях приняты новые решения – изменено группу или срок установления инвалидности.

Источник фото: СБУ

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Министерство здравоохранения Украины совместно с правоохранительными органами продолжает проверки решений медико-социальных экспертных комиссий, касающихся установления инвалидности должностным лицам государственных органов. Такие проверки проводятся в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Для этого Минздрав создал совместную межведомственную рабочую группу с участием правоохранителей.

По информации Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора, к проверке сейчас включено 2 630 дел должностных лиц из более чем 70 государственных органов. Центром оценки функционального состояния уже рассмотрено почти 1 700 дел, а 423 человека вызваны на дообследование для уточнения состояния.

Результаты проверок таковы: 445 решений МСЭК по установлению инвалидности отменены, в 286 случаях приняты новые решения, в том числе об изменении группы инвалидности (226 случаев) или сроков её установления (60 случаев).

Больше всего дел связано с:

Государственной таможенной службой Украины – 810 дел, из которых 369 уже рассмотрено, 129 решений отменено, 78 изменено;

Государственной налоговой службой – 518 дел, 291 рассмотрено, 90 отменено, 64 изменено;

Органами прокуратуры – 448 дел, 203 рассмотрено, 80 отменено, 45 изменено, 121 лицо вызвано на дообследование.

Напомним, что с 1 января этого года в Украине вместо МСЭК начала работать новая система оценки повседневного функционирования человека.

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