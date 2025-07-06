В Украине аннулировали сотни решений МСЭК по инвалидности должностных лиц госорганов — продолжаются проверки

Министерство здравоохранения Украины совместно с правоохранительными органами продолжает проверки решений медико-социальных экспертных комиссий, касающихся установления инвалидности должностным лицам государственных органов. Такие проверки проводятся в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Для этого Минздрав создал совместную межведомственную рабочую группу с участием правоохранителей.
По информации Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора, к проверке сейчас включено 2 630 дел должностных лиц из более чем 70 государственных органов. Центром оценки функционального состояния уже рассмотрено почти 1 700 дел, а 423 человека вызваны на дообследование для уточнения состояния.
Результаты проверок таковы: 445 решений МСЭК по установлению инвалидности отменены, в 286 случаях приняты новые решения, в том числе об изменении группы инвалидности (226 случаев) или сроков её установления (60 случаев).
Больше всего дел связано с:
Напомним, что с 1 января этого года в Украине вместо МСЭК начала работать новая система оценки повседневного функционирования человека.
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