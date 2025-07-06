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В Україні анулювали сотні рішень МСЕК щодо інвалідності посадових осіб держорганів — продовжуються перевірки

18:36, 6 липня 2025
Також у 286 випадках прийняті нові рішення – змінено групу або термін встановлення інвалідності.
В Україні анулювали сотні рішень МСЕК щодо інвалідності посадових осіб держорганів — продовжуються перевірки
Джерело фото: СБУ
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Міністерство охорони здоров’я України спільно з правоохоронними органами продовжує перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій, які стосуються встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. Такі перевірки відбуваються відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Для цього МОЗ створило спільну міжвідомчу робочу групу за участю правоохоронців.

За інформацією Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора, до перевірки наразі включено 2 630 справ посадових осіб із понад 70 державних органів. Центром оцінювання функціонального стану вже розглянуто майже 1 700 справ, а 423 особи викликані на дообстеження для уточнення стану.

Результати перевірок такі: 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності скасовано, у 286 випадках прийнято нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадків) або термінів її встановлення (60 випадків).

Найбільше справ пов’язано з:

  • Державною митною службою України – 810 справ, із яких 369 вже розглянуто, 129 рішень скасовано, 78 змінено;
  • Державною податковою службою – 518 справ, 291 розглянуто, 90 скасовано, 64 змінено;
  • Органами прокуратури – 448 справ, 203 розглянуто, 80 скасовано, 45 змінено, 121 особу викликано на дообстеження.

Нагадаємо, що з 1 січня цього року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини.

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держслужбовці МСЕК

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