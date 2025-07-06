В Україні анулювали сотні рішень МСЕК щодо інвалідності посадових осіб держорганів — продовжуються перевірки

Міністерство охорони здоров’я України спільно з правоохоронними органами продовжує перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій, які стосуються встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. Такі перевірки відбуваються відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України.
Для цього МОЗ створило спільну міжвідомчу робочу групу за участю правоохоронців.
За інформацією Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора, до перевірки наразі включено 2 630 справ посадових осіб із понад 70 державних органів. Центром оцінювання функціонального стану вже розглянуто майже 1 700 справ, а 423 особи викликані на дообстеження для уточнення стану.
Результати перевірок такі: 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності скасовано, у 286 випадках прийнято нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадків) або термінів її встановлення (60 випадків).
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Нагадаємо, що з 1 січня цього року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини.
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