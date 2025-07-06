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Італія планує видати півмільйона робочих віз для іноземців поза ЄС через дефіцит робочої сили

18:18, 6 липня 2025
Цей крок має допомогти подолати дефіцит робочої сили в країні.
Італія планує видати півмільйона робочих віз для іноземців поза ЄС через дефіцит робочої сили
Джерело фото: REUTERS / Ana Beltran
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Італія має намір видати близько 500 000 нових робочих віз для громадян країн, які не входять до Європейського Союзу, у період з 2026 по 2028 рік. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву італійського уряду. Цей крок є частиною стратегії розширення легальних шляхів імміграції, що має допомогти подолати дефіцит робочої сили в країні.

Наступного року планується видати приблизно 164 850 віз, щоб загальна кількість дозволів на в’їзд досягла майже 497 550 до кінця 2028 року.

Це вже другий великий крок уряду прем’єрки Джорджі Мелоні за майже три роки при владі. Раніше було прийнято рішення видати понад 450 000 дозволів на перебування мігрантам у період 2023–2025 років.

Разом із розширенням легальної міграції Мелоні посилила боротьбу з нелегальним в’їздом, пришвидшила процес депортації та обмежила діяльність благодійних організацій, які допомагають мігрантам у Середземному морі.

У заяві уряду наголошується, що квоти на робочі візи формувалися з урахуванням потреб бізнесу та звернень соціальних партнерів, щоб максимально відповідати реальним запитам ринку праці.

Італія стикається зі значним демографічним викликом: старінням населення та падінням народжуваності. У 2024 році кількість смертей перевищила народження на 281 000 осіб, а населення країни скоротилося до 58,93 млн, продовжуючи багаторічну тенденцію.

Аналітики прогнозують, що Італії доведеться прийняти щонайменше 10 мільйонів іммігрантів до 2050 року, щоб компенсувати демографічний спад і зберегти поточний рівень населення, зазначає дослідження Osservatorio Conti Pubblici.

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віза ЄС Італія іноземець

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