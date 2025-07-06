Италия планирует выдать полмиллиона рабочих виз для иностранцев вне ЕС из-за дефицита рабочей силы

Этот шаг должен помочь побороть дефицит рабочей силы в стране.

Источник фото: REUTERS / Ana Beltran

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Италия намерена выдать около 500 000 новых рабочих виз для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, в период с 2026 по 2028 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление итальянского правительства. Этот шаг является частью стратегии расширения легальных каналов иммиграции, которая должна помочь преодолеть дефицит рабочей силы в стране.

В следующем году планируется выдать примерно 164 850 виз, чтобы общая численность разрешений на въезд достигла почти 497 550 к концу 2028 года.

Это уже второй крупный шаг правительства премьер-министра Джорджи Мелони за почти три года у власти. Ранее было принято решение выдать более 450 000 разрешений на пребывание мигрантам в период 2023–2025 годов.

Вместе с расширением легальной миграции Мелони ужесточила борьбу с нелегальным въездом, ускорила процесс депортации и ограничила деятельность благотворительных организаций, которые помогают мигрантам в Средиземном море.

В заявлении правительства подчеркивается, что квоты на рабочие визы формировались с учетом потребностей бизнеса и обращений социальных партнеров, чтобы максимально соответствовать реальным запросам рынка труда.

Италия сталкивается со значительным демографическим вызовом: старением населения и снижением рождаемости. В 2024 году количество смертей превысило число рождений на 281 000 человек, а население страны сократилось до 58,93 млн, продолжая многолетнюю тенденцию.

Аналитики прогнозируют, что Италии придется принять не менее 10 миллионов иммигрантов до 2050 года, чтобы компенсировать демографический спад и сохранить текущий уровень населения, отмечает исследование Osservatorio Conti Pubblici.

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