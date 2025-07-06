Практика судов
  1. В Украине

Италия планирует выдать полмиллиона рабочих виз для иностранцев вне ЕС из-за дефицита рабочей силы

18:18, 6 июля 2025
Этот шаг должен помочь побороть дефицит рабочей силы в стране.
Италия планирует выдать полмиллиона рабочих виз для иностранцев вне ЕС из-за дефицита рабочей силы
Источник фото: REUTERS / Ana Beltran
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Италия намерена выдать около 500 000 новых рабочих виз для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, в период с 2026 по 2028 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление итальянского правительства. Этот шаг является частью стратегии расширения легальных каналов иммиграции, которая должна помочь преодолеть дефицит рабочей силы в стране.

В следующем году планируется выдать примерно 164 850 виз, чтобы общая численность разрешений на въезд достигла почти 497 550 к концу 2028 года.

Это уже второй крупный шаг правительства премьер-министра Джорджи Мелони за почти три года у власти. Ранее было принято решение выдать более 450 000 разрешений на пребывание мигрантам в период 2023–2025 годов.

Вместе с расширением легальной миграции Мелони ужесточила борьбу с нелегальным въездом, ускорила процесс депортации и ограничила деятельность благотворительных организаций, которые помогают мигрантам в Средиземном море.

В заявлении правительства подчеркивается, что квоты на рабочие визы формировались с учетом потребностей бизнеса и обращений социальных партнеров, чтобы максимально соответствовать реальным запросам рынка труда.

Италия сталкивается со значительным демографическим вызовом: старением населения и снижением рождаемости. В 2024 году количество смертей превысило число рождений на 281 000 человек, а население страны сократилось до 58,93 млн, продолжая многолетнюю тенденцию.

Аналитики прогнозируют, что Италии придется принять не менее 10 миллионов иммигрантов до 2050 года, чтобы компенсировать демографический спад и сохранить текущий уровень населения, отмечает исследование Osservatorio Conti Pubblici.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

виза ЕС Италия иностранец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд обязал воинскую часть выплатить 1 млн грн по постановлению Кабмина о «Контракте 18-24»

Воинская часть отказала сержанту в выплате 1 млн грн по постановлению о «Контракте 18-24», поскольку он начал службу до введения военного положения – суд признал отказ противоправным.

Спецконфискация не может быть применена к автомобилю, если прокурор не указал на использование авто как орудия преступления – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что автомобиль не использовался для выполнения объективной стороны уголовного правонарушения, а потому в данном случае специальная конфискация не подлежит применению.

Внедрение суда присяжных, аудит и возможная реорганизация органов системы правосудия – что записало правительство в Бюджетной декларации

Кабмин считает, что Украине сейчас нужен суд присяжных, а также два новых суда – СОАС и СААС.

Украина должна быстро принять закон о налогах с продажи товаров через онлайн-платформы – где ознакомиться с требованием МВФ, документ

Где можно ознакомиться с текстом Меморандума с МВФ, в частности с требованием о принятии закона о налогах с продажи товаров через онлайн-платформы.

Минфин не смог объяснить, зачем делегировать налоговикам ведение Реестра банковских счетов граждан

Министерство финансов на заседании налогового комитета не ответило, зачем нужно делать шаг к раскрытию банковской тайны обычных граждан, — Максим Бужанский.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова