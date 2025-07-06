В Раду подали законопроект об обновлении правил для «клуба белого бизнеса», — Гетманцев

Инициатива подана по запросу бизнеса.

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В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект относительно усовершенствования правового режима Территории высокого уровня налогового доверия — так называемого «клуба белого бизнеса». Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, инициатива подана по запросу бизнеса и направлена на расширение доступа к режиму, который предусматривает прозрачные правила игры, партнерство с государством и сокращение количества проверок.

Среди основных изменений:

смягчение требований относительно отсутствия нарушений налоговой отчетности — допускается наличие незначительных штрафов (до 8 тыс. грн), если они уплачены;

уточнение механизма расчета зарплатного критерия для уникальных видов деятельности;

пересмотр показателя уровня уплаты НДС — для предприятий, где он не является релевантным;

введение четких правил относительно проверок в случае их начала;

расширение преференции по непроведению плановых проверок на бизнес, работающий с подакцизными товарами;

обязательная прозрачность структуры собственности и достоверность данных о бенефициарах;

совершенствование порядка расчета налога на прибыль.

«Мы учли предложения предпринимателей и предложили более гибкие условия доступа к этому режиму», — отметил Гетманцев.

По его словам, следующие шаги — рассмотрение в комитете, обсуждение с бизнесом и дальнейшее принятие законопроекта (регистрационная карточка 1931573).

Напомним, что ГНС запустила сайт, где разместит перечень добросовестных налогоплательщиков в рамках «клуба белого бизнеса».

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