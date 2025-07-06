В Раду подали законопроект об обновлении правил для «клуба белого бизнеса», — Гетманцев

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект относительно усовершенствования правового режима Территории высокого уровня налогового доверия — так называемого «клуба белого бизнеса». Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, инициатива подана по запросу бизнеса и направлена на расширение доступа к режиму, который предусматривает прозрачные правила игры, партнерство с государством и сокращение количества проверок.
Среди основных изменений:
«Мы учли предложения предпринимателей и предложили более гибкие условия доступа к этому режиму», — отметил Гетманцев.
По его словам, следующие шаги — рассмотрение в комитете, обсуждение с бизнесом и дальнейшее принятие законопроекта (регистрационная карточка 1931573).
Напомним, что ГНС запустила сайт, где разместит перечень добросовестных налогоплательщиков в рамках «клуба белого бизнеса».
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