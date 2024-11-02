ГНС запустила сайт, где разместит перечень добросовестных налогоплательщиков в рамках «клуба белого бизнеса»

Уже в начале декабря каждый сможет проверить, включен ли он в Перечень.

Источник фото: sluga-narodu.com

Налоговая служба Украины создала новый сайт «Территория высокого уровня налогового доверия». Там опубликуют список налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства. Сформировать его должны по результатам четвертого квартала 2023 и трех кварталов 2024 года, в конце ноября.

Уже в начале декабря каждый может проверить, включен ли он в Перечень, сообщил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросамфинансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Пока что на сайте плательщики могут ознакомиться с информацией как присоединиться к Перечню и какие преимущества можно получить, находясь в нем, а затем с рассчитанными средними показателями критериев в разрезе регионов, видов экономической деятельности, групп налогоплательщиков и периодов.

Плательщики могут уточнить свои показатели в начале декабря и узнать, войдут ли в Перечень в своем Электронном кабинете.

Гетманцев подчеркнул, что предприятия, которые будут включены в Перечень, получат ряд преимуществ в администрировании налогов, сборов и платежей:

мораторий на проведение документальных проверок, за исключением некоторых их видов.

сокращенные сроки камеральных и документальных проверок при получении государственного возмещения и сроки предоставления индивидуальных налоговых консультаций.

упрощается механизм взаимодействия с налоговой, поскольку для каждого из них будет определен комплаенс-менеджер с целью повышения качества их обслуживания.

Как известно, Верховная Рада 18 июня приняла во втором чтении и в целом как закон законопроект 11084 о «клубе белого бизнеса». Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

24 июля Даниил Гетманцев сообщил, что Президент Владимир Зеленский подписал закон.

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