Практика судов
  1. В Украине

ГНС запустила сайт, где разместит перечень добросовестных налогоплательщиков в рамках «клуба белого бизнеса»

21:17, 2 ноября 2024
Уже в начале декабря каждый сможет проверить, включен ли он в Перечень.
ГНС запустила сайт, где разместит перечень добросовестных налогоплательщиков в рамках «клуба белого бизнеса»
Источник фото: sluga-narodu.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба Украины создала новый сайт «Территория высокого уровня налогового доверия». Там опубликуют список налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства. Сформировать его должны по результатам четвертого квартала 2023 и трех кварталов 2024 года, в конце ноября.

Уже в начале декабря каждый может проверить, включен ли он в Перечень, сообщил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросамфинансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Пока что на сайте плательщики могут ознакомиться с информацией как присоединиться к Перечню и какие преимущества можно получить, находясь в нем, а затем с рассчитанными средними показателями критериев в разрезе регионов, видов экономической деятельности, групп налогоплательщиков и периодов.

Плательщики могут уточнить свои показатели в начале декабря и узнать, войдут ли в Перечень в своем Электронном кабинете.

Гетманцев подчеркнул, что предприятия, которые будут включены в Перечень, получат ряд преимуществ в администрировании налогов, сборов и платежей:

  • мораторий на проведение документальных проверок, за исключением некоторых их видов.
  • сокращенные сроки камеральных и документальных проверок при получении государственного возмещения и сроки предоставления индивидуальных налоговых консультаций.
  • упрощается механизм взаимодействия с налоговой, поскольку для каждого из них будет определен комплаенс-менеджер с целью повышения качества их обслуживания.

Как известно, Верховная Рада 18 июня приняла во втором чтении и в целом как закон законопроект 11084 о «клубе белого бизнеса». Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

24 июля Даниил Гетманцев сообщил, что Президент Владимир Зеленский подписал закон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес налоговая ГНС налоги Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Галина Третьякова внесла в Раду законопроект о реформе пенсий прокуроров

Пенсию за выслугу лет предлагается назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры.

Кабмин урегулировал вопрос регистрации авто как гуманитарной помощи, конечными приобретателями которых являются военные

Транспортное средство, признанное гуманитарной помощью, снимается с временного государственного учета в частности в связи с пребыванием приобретателя на лечении более месяца, пребыванием приобретателя в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством, или увольнением приобретателя с военной службы.

Какие риски несет в себе «узаконивание» следственным судьей нарушения права на свободу от саморазоблачения – статья д. ю. н., профессора Николая Мельника

Право подозреваемого на свободу от саморазоблачения исключает любое принуждение со стороны обвинения в предоставлении ей подозреваемым информации и доказательств, которые носят инкриминирующий характер и могут быть использованы стороной обвинения для доказательства виновности подозреваемого – д. ю. н., профессор Николай Мельник

Возврат почтой вызова ТЦК с отметкой о невручении будет основанием для постановления о «заочном» штрафе – Комитет рекомендовал законопроект

Правоохранительный Комитет Верховной Рады рекомендует принять за основу законопроект об упрощении условий для наложения заочных штрафов от ТЦК и ареста счетов уклонистов.

Борьба с коррупцией и реформы в Украине – это как езда на велосипеде, нельзя просто перестать крутить педали посреди дороги – посол ЕС Катарина Матернова

В посольстве Европейского Союза посоветовали гражданам Украины набраться терпения и дождаться результатов реформ и борьбы с коррупцией.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду