Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам воевать в Вооруженных Силах Украины

Отмечается, что в общей сложности на адрес Павела поступила 181 такая просьба.

Президент Чешской Республики Петр Павел удовлетворил 60 просьб и разрешил чешским гражданам воевать на стороне Украины в составе ВСУ. Как передает Укринформ со ссылкой на Český rozhlas, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Филипп Платош.

Как отмечается, в общей сложности на адрес Павела поступила 181 такая просьба. До того, как просьбы попадают на стол президента, их рассматривают 3 министерства – обороны, внутренних дел и иностранных дел.

По законам Чехии ее граждане не могут участвовать в военных или полувоенных формированиях за рубежом без разрешения президента страны.

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