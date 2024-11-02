Президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам воювати в Збройних Силах України

Зазначається, що загалом на адресу Павела надійшло 181 таке прохання.

Президент Чеської Республіки Петр Павел задовільнив 60 прохань та дозволив чеським громадянам воювати на боці України в складі в ЗСУ. Як передає Укрінформ з посиланням на Český rozhlas, про це повідомив прессекретар глави держави Філіп Платош.

Як зазначається, загалом на адресу Павела надійшло 181 таке прохання. До того, як прохання потрапляють на стіл президента, їх розглядають 3 міністерства – оборони, внутрішніх справ і закордонних справ.

За законами Чехії, її громадяни не можуть брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента країни.

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