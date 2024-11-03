У Києві завершився сезон кінних поліцейських патрулів, фото

Столична кавалерія на 18 конях щодня працювала у паркових зонах протягом теплих місяців року.

У Києві патрульні кавалерійської роти завершили сезон. Як повідомили у поліції, протягом теплих місяців року столична кавалерія на 18 конях щодня працювала у паркових зонах.

Патрульні стежили за правопорядком під час проведення масових заходів та патрулювали віддалені частини парків, де не може проїхати автомобіль.

Окрім того, серед іншого, кавалеристи опрацьовували повідомлення, які надходили на спецлінію 112 та виявляли осіб, які перебували в розшуку.

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