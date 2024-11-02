ДПС запустила сайт, де розмістить перелік сумлінних платників податків в рамках «клубу білого бізнесу»

Вже на початку грудня кожен зможе перевірити, чи включений він до Переліку.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Податкова служба України створила новий сайт «Територія високого рівня податкової довіри». Там опублікують перелік платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства. Сформувати його мають за результатами четвертого кварталу 2023 року та трьох кварталів 2024 року, наприкінці листопада.

Вже на початку грудня кожен може перевірити, чи включений він до Переліку, повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Поки що на сайті платники можуть ознайомитись з інформацією як долучитися до Переліку та які переваги можна отримати, перебуваючи в ньому, а згодом з розрахованими середніми показниками критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

Платники можуть уточнити свої показники на початку грудня та дізнатися чи увійдуть до Переліку в своєму Електронному кабінеті.

Гетманцев наголосив, що підприємства, які будуть включені до Переліку, отримають низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів:

мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їхніх видів.

скорочені строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування та строки надання індивідуальних податкових консультацій.

спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки для кожного з них буде визначено комплаєнс-менеджер з метою підвищення якості їх обслуговування.

Як відомо, Верховна Рада 18 червня прийняла в другому читанні та в цілому як закон законопроект11084 про «клуб білого бізнесу». Йдеться про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

24 липня Данило Гетманцев повідомив, що Президент Володимир Зеленський підписав закон.

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