Як відомо, Верховна Рада 18 червня прийняла в другому читанні та в цілому як закон законопроект11084 про «клуб білого бізнесу». Йдеться про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.
24 липня голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив, що Президент Володимир Зеленський підписав закон про Клуб Білого Бізнесу.
Закон передбачає:
- запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;
- до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);
- платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:
«Вкотре наголошую, що держава та білий бізнес є абсолютними союзниками у боротьбі з тіньовиками та корупціонерами. Саме по цій межі протистояння ми разом ефективно подолаємо тінь, а головне корупцію. Ми повинні пройти шлях подолання разом, крок за кроком.
Це і є головною метою закону про Клуб Білого Бізнесу», - додав Гетманцев.
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