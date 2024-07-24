В Украине сформируют «клуб белого бизнеса», который будет пользоваться рядом преимуществ.

Как известно, Верховная Рада 18 июня приняла во втором чтении и в целом как закон законопроект 11084 о клубе белого бизнеса. Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

24 июля председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев сообщил, что Президент Владимир Зеленский подписал закон о Клубе Белого Бизнеса.

Закон предусматривает:

- введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

- в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты Дія.Сіty, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уровню уплаты налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.п.);

- налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения;

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

«В очередной раз подчеркиваю, что государство и белый бизнес являются абсолютными союзниками в борьбе с теневиками и коррупционерами. Именно по этому пределу противостояния мы вместе эффективно преодолеем тень, а главное – коррупцию. Мы должны пройти путь преодоления вместе, шаг за шагом.

Это и является главной целью закона о Клубе Белого Бизнеса», - добавил Гетманцев.

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