Белорусские хакеры атакуют органы местного самоуправления

Правительственная команда CERT-UA зафиксировала всплеск активности белорусских хакеров.

С 12 по 18 июля правительственная команда реагирования CERT-UA зафиксировала значительный всплеск активности белорусской хакерской группировки UAC-0057. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Злоумышленники использовали комбинацию вредоносных программ PICASSOLOADER и Cobalt Strike Beacon, рассылая документы с вредоносными макросами в качестве приманки. Обнаруженные документы свидетельствуют об интересе хакеров к финансово-экономическим показателям, налогообложению и реформам органов местного самоуправления.

CERT-UA призывает специалистов проектных офисов и сотрудников органов местного самоуправления быть особенно внимательными. В случае обнаружения подозрительной активности, необходимо безотлагательно обращаться в CERT-UA.

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