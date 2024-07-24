Білоруські хакери атакують органи місцевого самоврядування

Урядова команда CERT-UA зафіксувала сплеск активності білоруських хакерів.

З 12 по 18 липня урядова команда реагування CERT-UA зафіксувала значний сплеск активності білоруського хакерського угруповання UAC-0057. Про це повідомили в Держспецзв'язку.

Зловмисники використовували комбінацію шкідливих програм PICASSOLOADER та Cobalt Strike Beacon, розсилаючи документи з шкідливими макросами як приманки. Виявлені документи свідчать про інтерес хакерів до фінансово-економічних показників, оподаткування та реформ органів місцевого самоврядування.

CERT-UA закликає фахівців проєктних офісів та співробітників органів місцевого самоврядування бути особливо уважними. У разі виявлення підозрілої активності, необхідно невідкладно звертатися до CERT-UA.

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