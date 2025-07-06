До Ради подали законопроект про оновлення правил для «клубу білого бізнесу», — Гетманцев

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт щодо вдосконалення правового режиму Території високого рівня податкової довіри — так званого «клубу білого бізнесу». Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, ініціатива подана на запит бізнесу і спрямована на розширення доступу до режиму, який передбачає прозорі правила гри, партнерство з державою та зменшення кількості перевірок.
Серед основних змін:
«Ми врахували пропозиції підприємців і запропонували гнучкіші умови доступу до цього режиму.», — зазначив Гетманцев.
За його словами, наступні кроки — розгляд у комітеті, обговорення з бізнесом та подальше ухвалення законопроєкту (реєстраційна картка 1931573).
Нагадаємо, що ДПС запустила сайт, де розмістить перелік сумлінних платників податків в рамках «клубу білого бізнесу».
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