Втрата документів під час війни – що робити військовослужбовцям, покрокова інструкція

Як діяти у разі втрати різних видів документів, куди звертатися і що потрібно підготувати для їх відновлення.

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Втрата документів внаслідок бойових дій може ускладнити доступ до державних послуг та низки важливих виплат, тому державою передбачено чіткі механізми відновлення втрачених документів. У Міністерстві юстиції розповіли, як діяти у разі втрати різних видів документів, куди звертатися і що потрібно підготувати для їх відновлення.

Відновлення документа на нерухоме майно

Якщо втрачено документ на нерухоме майно, що був виданий після 1 січня 2013 року, то відомості про нього містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Витяг з цього реєстру дає право розпоряджатися цим майном чи подавати, наприклад, заяву на компенсацію, якщо воно пошкоджене чи знищене. Витяг можна замовити онлайн на Порталі Дія чи звернутися до ЦНАПу, чи нотаріуса і отримати його в паперовій формі.

Якщо документ було оформлено до 1 січня 2013 року і ці відомості не були внесені Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то потрібно звертатися до нотаріуса чи органу, що видав цей документ. Якщо отримати дублікат неможливо (втрачено архіви тощо), то потрібно звертатися до суду.

Відновлення паспорта

У випадку втрати або викрадення документу потрібно оформити новий. Для цього потрібно звернутися до Державної міграційної служби

Необхідні документи для відновлення паспорта:

заява встановленого зразка про втрату/викрадення паспорта

витяг з ЄРДР (якщо паспорт викрадено в Україні)

документи, що посвідчують особу та підтверджують статус (для бездомних, ВПО, осіб за кордоном)

фото 10×15 см (для осіб з обмеженою мобільністю або під вартою/лікуванням)

паспорт для виїзду за кордон (навіть з простроченим строком дії)

заява про зняття з консульського обліку (за потреби)

документи про сплату адміністративного збору або звільнення від сплати

документ законного представника та довіреність (за потреби)

картка платника податків

документи про місце проживання, дітей, шлюб/розлучення, зміну імені тощо.

Виготовлення паспорта відбувається впродовж 20 днів. Якщо паспорт потрібно терміново — впродовж 10 днів. Вартість адміністративного збору 558 грн, для термінового — 928 грн. Крім того, за втрату паспорта доведеться сплатити штраф (від 17 до 51 грн).

Відновлення військового квитка

Військовий квиток може існувати у двох форматах: електронний, паперовий. Зверніть увагу, що лише паперовий є обов’язковим для багатьох процедур. Внести зміни до облікових даних або знятися з військового обліку без паперового квитка неможливо.

Кожен військовозобов’язаний, резервіст, призовник має надійно зберігати військовий квиток, стежити за своєчасним і точним внесенням до нього змін та дотримуватися правил військового обліку.

Втрата чи пошкодження військового квитка — це правопорушення. За це передбачено штраф — від 510 до 850 гривень. Якщо це сталося повторно або під час дії воєнного стану, штраф більший — від 850 до 1700 гривень.

Щоб відновити втрачений квиток:

Військовозобов’язаним, призовникам або резервістам потрібно подати заяву керівнику районного (міського) ТЦК та СП та надати кольорову фотокартку 3×4 см.

Військовослужбовцям подати рапорт командиру про причини втрати. По факту розгляду рапорту буде розпочате службове розслідування. Після його завершення надати такі документи:

рапорт про причини втрати військового квитка

паспорт

матове фото 3×4 см без куточка

пошкоджений документ або його залишки (за наявності)

витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

Військовий квиток буде замінений протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви в районному (міському) ТЦК та СП або його відділі.

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