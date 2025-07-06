Гетманцев: українські OnlyFans-моделі сплатили 350 мільйонів гривень податків за рік

Одна дівчина сплатила більше 40 мільйонів гривень за два роки, уточнив голова Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українські творці контенту на платформі OnlyFans сплатили близько 350 мільйонів гривень податків за минулий рік. Про це він розповів в інтерв’ю Новини.LIVE.

За словами Гетманцева, деякі автори контенту декларують мільйонні доходи та сумлінно сплачують податки. «Одна дівчина навіть сплатила більше 40 мільйонів гривень за два роки. Це лише податок – ми розуміємо, що вона заробила більше. Якщо вона має попит, якщо це вдається і це закрито, це не транслюється на загальних екранах – в чому взагалі проблема», — зазначив він.

Політик також наголосив на потребі декриміналізації статті про розповсюдження порнографії та створення умов для легальної діяльності таких авторів — із відповідною сплатою податків.

Нагадаємо, раніше на сайті Президента з’явилася петиція з проханням декриміналізувати виробництво контенту для дорослих.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Раді рекомендували прийняти за основу законопроект про декриміналізацію зйомки і поширення відео для дорослих.

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