Раді рекомендують прийняти за основу законопроект про декриміналізацію зйомки і поширення відео для дорослих

У парламенті зазначили, що документ передбачає зміну статтю 301 КК так, щоб людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у в’язницю.

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Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону 12191 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

За словами одного з авторів законопроекту нардепа Ярослава Железняка, ця версія більш консервативна і готувалася більше року у дискусії з комітетом і робочою групою. Він також сподівається, що на початку наступного року документ внесуть для розгляду у парламент.

«Ще раз для ЗМІ - це саме декриміналізація порно. Це не «легалізація порно» - воно легалізовано, і ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо», - сказав він.

Железняк зазначив, що документ передбачає зміну статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років.

Він нагадав, що зараз за статтею 301 осіб можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото.

«До другого читання ще буде багато доопрацювань. Закон ще буде доопрацьовуватися. Але зараз треба рухатись з законом. Особливо це стало актуальним через ситуацію з оподаткуванням моделей OnlyFans і листами-щастя від БЕБ, про яку ви чули на минулому тижні від ЗМІ», - додав він.

Раніше повідомлялося, що модель OnlyFans заплатила 13,2 млн грн податків після розмови з податковою.

Додамо, 350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу, сплативши 59 млн грн ПДФО та військового збору.

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