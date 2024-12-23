Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Раде рекомендуют принять за основу законопроект о декриминализации съемки и распространении видео для взрослых

15:30, 23 декабря 2024
В парламенте отметили, что документ предусматривает изменение статьи 301 УК так, чтобы людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму.
Раде рекомендуют принять за основу законопроект о декриминализации съемки и распространении видео для взрослых
Фото: Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу проект Закона 12191 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по усовершенствованию его отдельных положений об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

По словам одного из авторов законопроекта нардепа Ярослава Железняка, эта версия более консервативна и готовилась больше года в дискуссии с комитетом и рабочей группой. Он также надеется, что в начале следующего года документ будет внесен для рассмотрения в парламент.

«Еще раз для СМИ – это именно декриминализация порно. Это не «легализация порно» – оно легализовано, и мы уже как пару лет как миллионы налогов с того же OnlyFans собираем», - сказал он.

Железняк отметил, что документ предусматривает изменение статьи 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет.

Он напомнил, что сейчас по статье 301 человек может быть наказан даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото.

«До второго чтения еще будет много доработок. Закон еще будет дорабатываться. Но сейчас нужно двигаться с законом. Особенно это стало актуальным из-за ситуации с налогообложением моделей OnlyFans и письмами-счастьем от БЭБ, о которой вы слышали на прошлой неделе от СМИ», - добавил он.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans заплатила 13,2 млн. грн. налогов после разговора с налоговой.

Добавим, 350 моделей OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн дохода, уплатив 59 млн грн НДФЛ и военного сбора. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года – меморандум с МВФ

Как отмечается в меморандуме с МВФ, неясность пенсионного законодательства привела к многочисленным судебным делам с негативными последствиями для украинского бюджета, и необходимо пересмотреть спецпенсии.

Правительство утвердило порядок регистрации обременений движимого имущества на время недоступности реестров

Кабмин утвердил порядок регистрации обременений движимого имущества в связи с временным ограничением доступа к Государственному реестру обременений движимого имущества.

В Верховную Раду внесли законопроект о переименовании 103 местных общих судов

«Ленинских» райсудов больше не будет – в парламент внесли законопроект о переименовании более ста судов в Украине.

ВККС отказала в командировке судье, который сам захотел перевестись в Херсон, хотя других желающих не было

В Комиссии сообщили, что добровольное командирование судей, уже командированных в другие суды, пока невозможно.

МВФ требует от Украины упростить работу НАБУ и САП, отменив закрытие уголовных дел из-за истечения сроков расследования

В обновленном Меморандуме с МВФ Украине указывается на необходимость изменить УПК и отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением его сроков после сообщения лицу о подозрении.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області