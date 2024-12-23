Раде рекомендуют принять за основу законопроект о декриминализации съемки и распространении видео для взрослых

В парламенте отметили, что документ предусматривает изменение статьи 301 УК так, чтобы людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму.

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу проект Закона 12191 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по усовершенствованию его отдельных положений об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

По словам одного из авторов законопроекта нардепа Ярослава Железняка, эта версия более консервативна и готовилась больше года в дискуссии с комитетом и рабочей группой. Он также надеется, что в начале следующего года документ будет внесен для рассмотрения в парламент.

«Еще раз для СМИ – это именно декриминализация порно. Это не «легализация порно» – оно легализовано, и мы уже как пару лет как миллионы налогов с того же OnlyFans собираем», - сказал он.

Железняк отметил, что документ предусматривает изменение статьи 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет.

Он напомнил, что сейчас по статье 301 человек может быть наказан даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото.

«До второго чтения еще будет много доработок. Закон еще будет дорабатываться. Но сейчас нужно двигаться с законом. Особенно это стало актуальным из-за ситуации с налогообложением моделей OnlyFans и письмами-счастьем от БЭБ, о которой вы слышали на прошлой неделе от СМИ», - добавил он.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans заплатила 13,2 млн. грн. налогов после разговора с налоговой.

Добавим, 350 моделей OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн дохода, уплатив 59 млн грн НДФЛ и военного сбора.

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