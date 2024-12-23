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Украинцам напомнили, кто имеет право на жилищную субсидию на приобретение твердого топлива

20:46, 23 декабря 2024
Субсидия на приобретение твердого топлива назначается по личному обращению один раз в календарный год.
Украинцам напомнили, кто имеет право на жилищную субсидию на приобретение твердого топлива
Фото: informator.ua
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Национальная социальная сервисная служба Украины напомнила, что граждане, использующие дрова или уголь для отопления своих жилых помещений могут получить жилищную субсидию и льготу на приобретение твердого и печного бытового топлива.

Такая субсидия и льгота назначается по личному обращению один раз в календарный год. В то же время, для домохозяйств, которым уже назначена жилищная субсидия или льгота на приобретение твердого топлива, второй год подряд предоставляется дополнительная одноразовая поддержка на отопительный сезон. Ее размер исчисляется индивидуально.

«Для оформления жилищной субсидии или льготы необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины до конца текущего года», - добавили в ведомстве.

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Украина субсидия

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