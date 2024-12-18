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Модели OnlyFans уплатили 59 млн грн НДФЛ и военного сбора, — Даниил Гетманцев

13:03, 18 декабря 2024
350 моделей OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн.
Модели OnlyFans уплатили 59 млн грн НДФЛ и военного сбора, — Даниил Гетманцев
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350 моделей OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн дохода, уплатив 59 млн грн НДФЛ и военного сбора. Об этом сообщил народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, то, что создатели контента не уплатили налог своевременно, не может являться основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены.

«Отдельно по преследованию по ст. 301 УК. Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой «нравственно осуждает», а другой берет деньги на армию или когда создателей контента преследуют его пользователи, нужно завершать», – отметил нардеп.

Он добавил, что будет настаивать на включении законопроекта 12191 по декриминализации ст. 301 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans заплатила 13,2 млн. грн. налогов после разговора с налоговой.

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налоговая налоги Даниил Гетманцев

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