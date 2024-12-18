Моделі OnlyFans сплатили 59 млн грн ПДФО та військового збору, — Данило Гетманцев

350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 млн грн.

350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу, сплативши 59 млн грн ПДФО та військового збору. Про це повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, те, що творці контенту не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено.

«Окремо по переслідуванню по ст. 301 КК. Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою «морально засуджує», а іншою бере гроші на армію або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати», – зазначив нардеп.

Він додав, що наполягатиме на включенні законопроекту 12191 з декриміналізації ст. 301 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що модель OnlyFans заплатила 13,2 млн грн податків після розмови з податковою.

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