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Модель OnlyFans заплатила 13,2 млн грн податків після розмови з податковою

21:06, 27 жовтня 2024
Органи ДПС залучили до декларування громадянку, яка одержала доходи на інтернет-платформі «OnlyFans».
Модель OnlyFans заплатила 13,2 млн грн податків після розмови з податковою
Джерело фото: ЗМІ
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Державна податкова служба залучила до декларування доходів мейкера платного контенту на інтернет-платформі «OnlyFans». Про це повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Проведена органами ДПС робота вже має перші результати. Окремі платники податків усвідомивши неминучість відповідальності за порушення вимог податкового законодавства віддають перевагу добровільному поданню податкових декларацій, декларуванню одержаних доходів та сплаті податків», – зазначив Гетманцев.

Так, за його словами, органами Державної податкової служби України залучено до декларування громадянку, яка одержала доходи на інтернет-платформі «OnlyFans».

«Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору», - повідомив він.

Нардеп також порадив якнайшвидше самостійно задекларувати свої доходи українцям, які отримували іноземні доходи від електронних платформ, адже відповідні відомості наявні у ДПС.

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податкова податки

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