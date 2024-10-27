У Львові звільнятимуть керівників лікарень, де виявлятимуть корупцію — є перший випадок

Керівницю Першої міської лікарні звільнили після затримання лікарки, підозрюваної у хабарництві.

Фото: dailylviv.com

23 жовтня у Львові правоохоронці затримали лікарку-алергологиню Першої міської лікарні імені Князя Лева за підозрою у хабарництві. Того ж дня в управлінні охорони здоров'я Львівської міської ради звільнили керівницю лікарні Марту Соколовську. Про це повідомив офіційний сайт Львівської міської ради.

«У той же день в управлінні охорони здоров'я Львівської міської ради повідомили, що керівницю Соколовську Марту, в колективі якої стався інцидент, звільнили з посади керівника. І додали, що так буде зі всіма головними лікарями, в колективі яких виявлятимуть корупцію», - заявили у міськраді.

Також там додали, що генеральному директору другого львівського територіального медичного об'єднання Андрію Миськіву оголосили догану. Перша міська лікарня імені Князя Лева належить до Другого ТМО Львова.

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