ДПС за чотири роки програла у судовому порядку 75% податкових рішень на 127,5 млрд грн

За цей період платники податків оскаржили понад 44 тисяч податкових рішень в адміністративному порядку, суди розглянули майже 73 тисяч таких справ.

У Рахунковій палаті заявили, що Державна податкова служба протягом 2021–2023 років та І півріччя 2024 року вжила окремих заходів для удосконалення процедри адміністративного та судового оскарження. Це стало відомо після аналізу діяльності ДПС у контексті адміністративного та судового оскарження платниками податків прийнятих її органами рішень та їхній вплив на економічну активність платників податків, а також судової практики у цій сфері, аудитори встановили.

Зокрема, скорочено строк виконання рішень суддів, винесених на користь платників податків. Якщо 2021–2023 роках податківці виконували їх з затримкою від 3 місяців до 2 років, то у І півріччі 2024 року ситуація покращилася: строк виконання таких рішень не перевищував 3 місяці.

Загалом за період, що підлягав аудиту, платники податків оскаржили понад 44 тис. податкових рішень в адміністративному порядку, суди розглянули майже 73 тис. таких справ.

«Важливою знахідкою аудиторів є той факт, що результати оскарження рішень ДПС в адміністративному та судовому порядках суттєво різняться. Якщо в адміністративному порядку лише 27 % рішень (на 34,5 млрд грн) було задоволено на користь платників податків, то у судовому – задоволених на користь платників рішень 75 % (127,5 млрд гривень)», - пишуть у Рахунковій палаті.

При цьому співвідношення вирішення податкових спорів з платниками податків переважало не на користь ДПС, тож податкові надходження, сплачені за рішеннями судів, поступово зменшувалися:

1,3 млрд грн у 2021 р.,

0,8 млрд грн – у 2022 р.,

0,5 млрд грн 2023 р.

Крім того, за цей період ДПС сплачено 800 млн грн судового збору.

Як писала «Судово-юридична газета», на виплату пенсій пенсіонерам силових структур та «чорнобильцям» за рішеннями судів витрачено 66,5 млрд грн. Про це заявили у Рахунковій палаті 24 жовтня за результатами аудиту ефективності Пенсійного фонду і рекомендували внести зміни до пенсійного законодавства, аби економити видатки бюджету.

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