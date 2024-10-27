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ГНС за четыре года проиграла в судебном порядке 75% налоговых решений на 127,5 млрд грн

21:24, 27 октября 2024
За этот период налогоплательщики обжаловали более 44 тысяч налоговых решений в административном порядке, суды рассмотрели около 73 тысяч таких дел.
ГНС за четыре года проиграла в судебном порядке 75% налоговых решений на 127,5 млрд грн
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В Счетной палате заявили, что Государственная налоговая служба в течение 2021-2023 годов и I полугодия 2024 года приняла отдельные меры для усовершенствования процедуры административного и судебного обжалования. Это стало известно после анализа деятельности ГНС в контексте административного и судебного обжалования налогоплательщиками принятых ее органами решений и их влияние на экономическую активность налогоплательщиков, а также судебной практики в этой сфере, аудиторы установили.

 В частности, сокращен срок выполнения решений судей, вынесенных в пользу налогоплательщиков. Если в 2021-2023 годах налоговики выполняли их с задержкой от 3 месяцев до 2 лет, то в I полугодии 2024 года ситуация улучшилась: срок выполнения таких решений не превышал 3 месяцев.

Всего за период, подлежавший аудиту, налогоплательщики обжаловали более 44 тыс. налоговых решений в административном порядке, суды рассмотрели около 73 тыс. таких дел.

«Важной находкой аудиторов является тот факт, что результаты обжалования решений ГНС в административном и судебном порядке существенно отличаются. Если в административном порядке только 27% решений (на 34,5 млрд грн) были удовлетворены в пользу налогоплательщиков, то в судебном – удовлетворенных в пользу плательщиков решений 75% (127,5 млрд гривен)», - пишут в Счетной палате.

При этом соотношение разрешения налоговых споров с налогоплательщиками преобладало не в пользу ГНС, поэтому налоговые поступления, уплаченные по решениям судов, постепенно уменьшались:

  • 1,3 млрд грн в 2021 г.,
  • 0,8 млрд грн – в 2022 г.,
  • 0,5 млрд грн в 2023 г.

Кроме того, за этот период ГНС уплачено 800 млн грн судебного сбора.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на выплату пенсий пенсионерам силовых структур и «чернобыльцам» по решениям судов израсходовано 66,5 млрд грн. Об этом заявили в Счетной палате 24 октября по результатам аудита эффективности Пенсионного фонда и рекомендовали внести изменения в пенсионное законодательство, чтобы экономить расходы бюджета.

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