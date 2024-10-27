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Amazon будет покупать ядерную электроэнергию для дата-центров искусственного интеллекта — детали

23:29, 27 октября 2024
Amazon имеет огромную потребность в чистой энергии из-за все большего использования технологий искусственного интеллекта.
Amazon будет покупать ядерную электроэнергию для дата-центров искусственного интеллекта — детали
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Amazon Web Services (AWS) инвестирует более 500 миллионов долларов в ядерную энергетику. Дочерняя компания Amazon сфере облачных вычислений, имеет огромную потребность в чистой энергии из-за все большего использования технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNBC.

Так, AWS объявила, что подписала соглашение с находящимся в штате Вирджиния Dominion Energy о разработке малого модульного ядерного реактора (ММР) вблизи атомной электростанции Dominion North Anna.

Малый модульный реактор – это усовершенствованный тип ядерного реактора с меньшими габаритами, позволяющий строить его ближе к электросети. Они также строятся быстрее, чем традиционные реакторы, что позволяет им быстрее вводиться в эксплуатацию.

«Мы видим потребность в гигаваттах электроэнергии в ближайшие годы, и ветровых и солнечных проектов будет недостаточно, чтобы удовлетворить эти потребности, поэтому ядерная энергетика – это отличная возможность», – сказал генеральный директор AWS Мэтью Гарман.

В Виргинии расположена почти половина всех центров обработки данных в США, а один район на севере Виргинии получил название «Аллея центров обработки данных», большая часть которого находится в округе Лаудон. По разным оценкам, 70% мирового интернет-трафика проходит через «Аллею дата-центров» ежедневно.

По данным Dominion Energy, в один центр обработки данных требуется около 30 МВт. Компания также получает индивидуальные запросы на мощность от 60 МВт до 90 МВт и больше. Dominion прогнозирует, что спрос на электроэнергию вырастет на 85% в течение следующих 15 лет. AWS ожидает, что новые ММР принесут не менее 300 МВт.

AWS планирует инвестировать 35 миллиардов долларов к 2040 году в создание нескольких кампусов центров обработки данных по всей Виргинии.

Amazon также объявила о новом соглашении с коммунальной компанией Energy Northwest, консорциумом государственных коммунальных предприятий о финансировании разработки, лицензирования и строительства четырех ММР в штате Вашингтон. Реакторы будут построены, принадлежат и будут эксплуатироваться Energy Northwest.

Согласно соглашению, Amazon будет иметь право покупать электроэнергию из первых четырех модулей. Energy Northwest имеет возможность построить до восьми дополнительных модулей. Эта электроэнергия также будет доступна Amazon и коммунальным предприятиям.

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искусственный интеллект

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