ГНС разъяснила порядок возврата средств единого взноса

Возврат средств единого взноса осуществляется на основании заявления плательщика о возврате средств.

Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило порядок возврата средств единого взноса.

Возврат излишне и/или ошибочно уплаченных средств единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (единый взнос) осуществляется в соответствии с Порядком зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврат излишне и/или ошибочно уплаченных средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 23.07.2021 № 417 (с изменениями), зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 09.09.2021 под № 1185/36807.

Порядком №417 предусмотрено, что возврат средств единого взноса осуществляется на основании Заявления плательщика о возврате средств.

К Заявлению плательщик обязательно прилагает копию расчетного документа (платежной инструкции, квитанции), подтверждающий уплату средств единого взноса (К Заявлению в электронной форме – электронную копию расчетного документа). Копия расчетного документа заверяется плательщиком лично.

ДПС обращает внимание, что каждое заявление может содержать только одну копию одного расчетного документа, то есть на каждую платежную инструкцию заполняется отдельное заявление.

В случаях, предусмотренных п. п. 1, 2 и 4 п. 5 Порядка № 417, Заявление подается в территориально орган ГНС по месту учета излишне и/или ошибочно уплаченных средств по форме, определенной в приложении 1 к настоящему Порядку.

Такое Заявление с заверенной плательщиком копией платежной инструкции (в pdf формате) также можно предоставить в разделе «Переписка с ГНС» бесплатного сервиса «Электронный кабинет налогоплательщика».

Если по результатам рассмотрения Заявления установлена ​​правомерность возврата средств, орган ГНС формирует Заключение о возврате средств и расчетный документ на возврат средств с соответствующего небюджетного счета по субсчету 3556 «Счета для зачисления единого социального взноса», на который они были уплачены, и подает его на исполнение в соответствующее главное управление Государственной казначейской службы Украины.

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