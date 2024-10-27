В Офисе Президента ответили, когда состоятся выборы в Украине

Выборы в Украине пройдут после завершения войны, заявил глава ОП Андрей Ермак.

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Выборы в Украине пройдут после завершения войны. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

По его словам, Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы в голосовании приняли участие военные и люди, которые были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий.

«Зеленский очень четко заявил, что он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, равно как и беженцы за границей. Но на сегодняшний день ресурсы должны идти на войну», – подчеркнул Ермак.

Он заявил, что следующие президентские выборы состоятся «сразу после окончания войны».

Ранее Президент Владимир Зеленский отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

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