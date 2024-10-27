Практика судов
  1. В Украине

В Офисе Президента ответили, когда состоятся выборы в Украине

16:01, 27 октября 2024
Выборы в Украине пройдут после завершения войны, заявил глава ОП Андрей Ермак.
В Офисе Президента ответили, когда состоятся выборы в Украине
Источник фото: Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выборы в Украине пройдут после завершения войны. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

По его словам, Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы в голосовании приняли участие военные и люди, которые были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий.

«Зеленский очень четко заявил, что он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, равно как и беженцы за границей. Но на сегодняшний день ресурсы должны идти на войну», – подчеркнул Ермак.

Он заявил, что следующие президентские выборы состоятся «сразу после окончания войны».

Ранее Президент Владимир Зеленский отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

ВСУ выборы война Владимир Зеленский офис президента

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нового руководителя Бюро экономической безопасности назначат до конца февраля 2025 года

Процедура отбора нового главы Бюро экономической безопасности должно состояться с решающим голосом международных экспертов.

Направление сторонам судебных решений в одном конверте, даже в случае проживания их по одному адресу, ГПК не предусмотрено – Верховный Суд

Верховный Суд постановил, что если участник дела не был уведомлен о рассмотрении дела и не получил судебного решения, такие обстоятельства следует считать пропуском срока по другим уважительным причинам, и не применять годовой преклюзивный срок.

Верховный Суд высказался относительно полномочий судов по определению наличия или отсутствия полномочий у прокурора

Поскольку полномочия прокурора, определенного руководителем соответствующего органа на досудебном расследовании, заканчиваются завершением уголовного производства, поэтому суд при определении наличия или отсутствия полномочий прокурора не может руководствоваться положениями ч. 1 ст. 37 УПК – позиция ВС.

Верховная Рада расширит основания для раскрытия банковской тайны

В перечень оснований раскрытия банками банковской тайны включат случаи применения санкций, рассмотрение дел по защите интересов Украины как государства, а также принятие нотариусами мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании Министерства демографии, которое будет следить за решениями Кабмина и возвращать украинцев домой

Комитет, возглавляемый Потураевым, вынес решение о необходимости принятия законопроекта Княжицкого о создании Министерства демографии, которое сможет влиять на решения других правительственных органов, и вдобавок – Фонда восстановления демографического потенциала.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду