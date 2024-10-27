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В Кривом Роге будут судить мужчину, который подделал удостоверение участника боевых действий

22:29, 27 октября 2024
В официальный документ подозреваемый вклеил свою фотографию и использовал ее по необходимости.
В Кривом Роге будут судить мужчину, который подделал удостоверение участника боевых действий
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В Кривом Роге в суд направили дело мужчины, подделавшего удостоверение участника боевых действий. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Выяснилось, что удостоверение участника боевых действий мужчина обнаружил летом на одной из улиц Саксаганского района.

В официальный документ подозреваемый вклеил свою фотографию и использовал ее по необходимости.

Фальшивый документ правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

На основании собранных доказательств 25 октября дознаватели отделения полиции № 4 Криворожского районного управления полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины и направили в суд обвинительный акт.

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Кривой Рог

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