В Кривом Роге будут судить мужчину, который подделал удостоверение участника боевых действий

В официальный документ подозреваемый вклеил свою фотографию и использовал ее по необходимости.

В Кривом Роге в суд направили дело мужчины, подделавшего удостоверение участника боевых действий. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Выяснилось, что удостоверение участника боевых действий мужчина обнаружил летом на одной из улиц Саксаганского района.

В официальный документ подозреваемый вклеил свою фотографию и использовал ее по необходимости.

Фальшивый документ правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

На основании собранных доказательств 25 октября дознаватели отделения полиции № 4 Криворожского районного управления полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины и направили в суд обвинительный акт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.