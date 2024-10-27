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У Кривому Розі судитимуть чоловіка, який підробив посвідчення учасника бойових дій

22:29, 27 жовтня 2024
У офіційний документ підозрюваний вклеїв свою фотографію й використовував його за потребою.
У Кривому Розі судитимуть чоловіка, який підробив посвідчення учасника бойових дій
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У Кривому Розі до суду скерували справу чоловіка, який підробив посвідчення учасника бойових дій. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

З’ясувалося, що посвідчення учасника бойових дій чоловік знайшов влітку на одній із вулиць Саксаганського району.

У офіційний документ підозрюваний вклеїв свою фотографію й використовував його за потребою.

Фальшивий документ правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.

На підставі зібраних доказів, 25 жовтня дізнавачі відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та скерували до суду обвинувальний акт.

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Кривий Ріг

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