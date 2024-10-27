Практика судів
  1. В Україні

В Офісі Президента відповіли, коли відбудуться вибори в Україні

16:01, 27 жовтня 2024
Вибори в Україні відбудуться після завершення війни, заявив глава ОП Андрій Єрмак.
В Офісі Президента відповіли, коли відбудуться вибори в Україні
Джерело фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вибори в Україні відбудуться після завершення війни. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

За його словами, Президент Володимир Зеленський хоче, щоб у голосуванні взяли участь військові й люди, які були змушені покинути країну через бойові дії.

«Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати, так само як і біженці за кордоном. Але на сьогодні ресурси повинні йти на війну», – наголосив Єрмак.

Він заявив, що наступні президентські вибори відбудуться «одразу після закінчення війни».

Раніше Президент Володимир Зеленський наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ вибори війна Володимир Зеленський офіс президента

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На фоні підготовки урядом пенсійної реформи Рахункова палата заявила, що судові рішення з пенсійних справ «навантажують бюджет»

У Рахунковій палаті заявили, що виплати за рішеннями судів пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості, призвели до додаткового навантаження Пенсійного фонду у 66,5 млрд грн.

Нового керівника Бюро економічної безпеки призначать до кінця лютого 2025 року

Процедура відбору нового очільника Бюро економічної безпеки має відбутися з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Направлення сторонам судових рішень в одному конверті, навіть у разі проживання їх за однією адресою, ЦПК не передбачено – Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що коли учасник справи не був повідомлений про розгляд справи і не отримав судове рішення, такі обставини слід вважати як пропуск строку з інших поважних причин, і не застосовувати річний преклюзивний строк.

Верховний Суд висловився стосовно повноважень судів на визначення наявності чи відсутності повноважень у прокурора

Оскільки повноваження прокурора, визначеного керівником відповідного органу прокуратури на досудовому розслідуванні, закінчуються завершенням кримінального провадження, тому суд при визначенні наявності чи відсутності повноважень прокурора не може керуватися положеннями ч. 1 ст. 37 КПК – позиція ВС.

Верховна Рада розширить підстави для розкриття банківської таємниці

До переліку підстав розкриття банками банківської таємниці включать випадки застосування санкцій, розгляд справ щодо захисту інтересів України як держави, а також вжиття нотаріусами заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду