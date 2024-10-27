В Офісі Президента відповіли, коли відбудуться вибори в Україні

Вибори в Україні відбудуться після завершення війни, заявив глава ОП Андрій Єрмак.

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Вибори в Україні відбудуться після завершення війни. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

За його словами, Президент Володимир Зеленський хоче, щоб у голосуванні взяли участь військові й люди, які були змушені покинути країну через бойові дії.

«Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати, так само як і біженці за кордоном. Але на сьогодні ресурси повинні йти на війну», – наголосив Єрмак.

Він заявив, що наступні президентські вибори відбудуться «одразу після закінчення війни».

Раніше Президент Володимир Зеленський наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

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