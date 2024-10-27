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Amazon купуватиме ядерну електроенергію для дата-центрів штучного інтелекту — деталі

23:29, 27 жовтня 2024
Amazon має величезну потребу в чистій енергії через все більше використання технологій штучного інтелекту.
Amazon купуватиме ядерну електроенергію для дата-центрів штучного інтелекту — деталі
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Amazon Web Services (AWS) інвестує понад 500 мільйонів доларів у ядерну енергетику. Дочірня компанія Amazon у сфері хмарних обчислень має величезну потребу в чистій енергії через все більше використання технологій штучного інтелекту. Про це повідомляє CNBC.

Так, AWS оголосила, що підписала угоду з Dominion Energy, яка знаходиться в штаті Вірджинія, про розробку малого модульного ядерного реактора (ММР) поблизу атомної електростанції Dominion North Anna.

Малий модульний реактор — це вдосконалений тип ядерного реактора з меншими габаритами, що дозволяє будувати його ближче до електромережі. Вони також швидше будуються, ніж традиційні реактори, що дозволяє їм швидше вводитися в експлуатацію.

«Ми бачимо потребу в гігаватах електроенергії в найближчі роки, і вітрових і сонячних проектів буде недостатньо, щоб задовольнити ці потреби, тому ядерна енергетика — це чудова можливість», — сказав генеральний директор AWS Метью Гарман.

У Вірджинії розташована майже половина всіх центрів обробки даних у США, а один район на півночі Вірджинії отримав назву «Алея центрів обробки даних», більша частина якого знаходиться в окрузі Лаудон. За різними оцінками, 70% світового інтернет-трафіку проходить через «Алею дата-центрів» щодня.

За даними Dominion Energy, один центр обробки даних потребує близько 30 МВт. Компанія також отримує індивідуальні запити на потужність від 60 МВт до 90 МВт і більше. Dominion прогнозує, що попит на електроенергію зросте на 85% протягом наступних 15 років. AWS очікує, що нові ММР принесуть щонайменше 300 МВт.

AWS планує інвестувати 35 мільярдів доларів до 2040 року у створення декількох кампусів центрів обробки даних по всій Вірджинії.

Amazon також оголосила про нову угоду з комунальною компанією Energy Northwest, консорціумом державних комунальних підприємств, щодо фінансування розробки, ліцензування та будівництва чотирьох ММР у штаті Вашингтон. Реактори будуть побудовані, належати та експлуатуватимуться Energy Northwest.

Згідно з угодою, Amazon матиме право купувати електроенергію з перших чотирьох модулів. Energy Northwest має можливість побудувати до восьми додаткових модулів. Ця електроенергія також буде доступна Amazon і комунальним підприємствам.

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