Во Львове будут увольнять руководителей больниц, где будут выявлять коррупцию — есть первый случай

Руководительницу Первой городской больницы уволили после задержания врача, которая подозревается во взяточничестве.

Фото: dailylviv.com

23 октября во Львове правоохранители задержали врача-аллерголога Первой городской больницы имени Князя Льва по подозрению во взяточничестве. В тот же день в управлении здравоохранения Львовского городского совета уволили руководительницу больницы Марту Соколовскую. Об этом сообщил официальный сайт Львовского городского совета.

«В тот же день в управлении здравоохранения Львовского городского совета сообщили, что руководительницу Соколовскую Марту, в коллективе которой произошел инцидент, уволили с должности руководителя. И добавили, что так будет со всеми главными врачами, в коллективе которых будут выявлять коррупцию», - заявили в горсовете.

Также там добавили, что генеральному директору второго львовского территориального медицинского объединения Андрею Миськиву объявили выговор. Первая городская больница имени Князя Льва принадлежит Второму ТМО Львову.

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