Модель OnlyFans заплатила 13,2 млн грн налогов после разговора с налоговой

Органы ГНС привлекли к декларированию гражданку, получившую доходы на интернет-платформе «OnlyFans».

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Государственная налоговая служба привлекла к декларированию доходов мейкера платного контента на интернет-платформе «OnlyFans». Об этом сообщил народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Проведенная органами ГНС работа уже имеет первые результаты. Отдельные налогоплательщики, осознав неизбежность ответственности за нарушение требований налогового законодательства предпочитают добровольное представление налоговых деклараций, декларирование полученных доходов и уплату налогов», – отметил Гетманцев.

Так, по его словам, органами Государственной налоговой службы Украины привлечена к декларированию гражданка, получившая доходы на интернет-платформе «OnlyFans».

«От гражданки в бюджет поступило более 13,2 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора», – сообщил он.

Нардеп также посоветовал как можно быстрее самостоятельно задекларировать свои доходы украинцам, получавшим иностранные доходы от электронных платформ, ведь соответствующие сведения имеются в ГНС.

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