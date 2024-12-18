Рада приняла закон об Общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы

Парламент принял закон об Общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы на период до 2030 года.

В среду, 18 декабря, Верховная Рада в целом приняла евроинтеграционный законопроект 6227 об Общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Законопроект во втором чтении поддержали 245 нардепов.

Документ обновляет программу, утвержденную в 2011 году:

- новая редакция разделов I-II («Общая часть», «Цель Программы») и приложения 2-3;

- дополнение новыми разделами, «Пути решения проблемы», «Региональные исследования» и «Государственный мониторинг недр»;

- обновление задач и мероприятий программы, включая главы «Нетрадиционные углеводороды» и «Подземные воды».

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