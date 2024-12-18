Рада ухвалила закон про Загальноукраїнську програму розвитку мінерально-сировинної бази

Парламент прийняв закон про Загальноукраїнську програму розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року.

У середу, 18 грудня Верховна Рада в цілому ухвалила євроінтеграційний законопроект 6227 про Загальноукраїнську програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Законопроект у другому читанні підтримали 245 нардепів.

Документ оновлює програму, затверджену у 2011 році:

- нова редакція розділів I-II («Загальна частина», «Мета Програми») та додатків 2-3;

- доповнення новими розділами, «Шляхи розв’язання проблеми», «Регіональні дослідження» та «Державний моніторинг надр»;

- оновлення завдань і заходів програми, включаючи глави «Нетрадиційні вуглеводні» та «Підземні води».

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