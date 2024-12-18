В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про посадовців СБУ і розвідки – Рада ухвалила закон

У новому Реєстрі будуть також дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки, а створювати його будуть за кошти іноземних донорів.

Дані про військовослужбовців, включно з посадовцями СБУ та розвідки, зберуть в єдиному Реєстрі військовослужбовців. У ньому будуть, у тому числі, дані про членів їх родини. Відповідний законопроект 12066 Верховна Рада 18 грудня ухвалила в цілому як закон. Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», крім цього, новий закон також дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів громадян про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Так, Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» доповнено новою статтею 25-1, яка передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, який буде призначений для забезпечення збирання, зберігання, обробки даних про військовослужбовців.

При цьому також у Реєстр внесуть дані про посадовців СБУ та розвідки.

«Збирання і зберігання, накопичення, актуалізація, облік, обробка, захист, знеособлення та гарантування унікальності записів у Реєстрі військовослужбовців стосовно осіб, які займають (займали) посади у Службі безпеки України, розвідувальних органах України, здійснюються в порядку та у спосіб, що унеможливлює розкриття інформації про належність зазначених осіб до таких органів» - зазначено у законопроекті.

Профінансують створення Реєстру іноземні донори.

Так, закон передбачає, що створення Реєстру військовослужбовців здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги міжнародних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Строк зберігання даних у Реєстрі військовослужбовців становить 75 років з дня смерті військовослужбовця. Порядок ведення Єдиного державного реєстру військовослужбовців визначається Кабміном.

Метою створення Реєстру військовослужбовців є:

створення єдиної бази даних про військовослужбовців;

автоматичне присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора для однозначної ідентифікації військовослужбовця та використання в інформаційно-комунікаційних системах, зокрема на Державному вебпорталі електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони (Армія+), а також для надання публічних (електронних публічних) послуг військовослужбовцям та членам їх сімей.

Держателем Реєстру військовослужбовців є Міністерство оборони. Повноваження адміністратора Реєстру здійснює держатель Реєстру.

До набору реєстрових даних включається зокрема така інформація про військовослужбовця:

відцифрований образ обличчя;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

сімейний стан та відомості про членів сім’ї;

відомості про видані військово-облікові документи (за наявності);

статус військовослужбовця

унікальний електронний ідентифікатор.

Реєстр військовослужбовців містить також службові відомості, у тому числі відомості, на підставі яких відомості про військовослужбовця включено до Реєстру військовослужбовців, а також про органи ведення Реєстру або суб’єктів інформаційної взаємодії, якими внесено такі відомості.

Зміст та обсяг інформації, зазначеної в цій частині, визначаються в Порядку ведення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Для створення та ведення Реєстру військовослужбовців інформація отримується шляхом електронної інформаційної взаємодії з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та іншими інформаційно-комунікаційними системами, володільцем яких є Міністерство оборони, МВС, СБУ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, центральні органи виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, розвідувальні органи України, правоохоронні органи спеціального призначення.

Органами ведення Реєстру військовослужбовців, які уповноважені створювати реєстрову інформацію, є: структурні підрозділи Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України, а також підпорядковані їм органи військового управління, військові частини, вищі військові навчальні заклади, вищі навчальні заклади, установи, організації; структурні підрозділи СБУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями; структурні підрозділи розвідувальних органів України та підпорядковані їм військові частини, структурні підрозділи правоохоронних органів спеціального призначення, що здійснюють ведення обліку особового складу

Дані про військовослужбовця можуть передаватися в порядку електронної інформаційної взаємодії до інформаційно-комунікаційних систем та реєстрів, держателем (розпорядником, адміністратором) яких є Міністерство оборони України. Іншим держателям (розпорядникам, адміністраторам) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів (у тому числі публічних реєстрів) передається виключно унікальний електронний ідентифікатор та статус військовослужбовця».

Електронна інформаційна взаємодія Реєстру військовослужбовців з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними реєстрами), передбачена цим Законом, здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства.

У разі технічної необхідності передача даних може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Реєстр військовослужбовців у порядку електронної інформаційної взаємодії здійснює обмін інформацією з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Державним реєстром фізичних осіб - платників податків, Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Автор: Наталя Мамченко

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