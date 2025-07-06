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Військові можуть повернути кошти, якщо протез неякісний: ваші права та куди скаржитись

17:03, 6 липня 2025
У Мінверетанів окреслили, що робити, якщо військовим виготовили неякісний протез.
Військові можуть повернути кошти, якщо протез неякісний: ваші права та куди скаржитись
Джерело фото: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos
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Протези — важлива частина життя багатьох Захисників і Захисниць, які отримали серйозні поранення або перенесли складні захворювання. Від якості протезу залежить мобільність та незалежність людини, тому це питання надзвичайно важливе.

Однак, вказують у Мінветеранів, на жаль, іноді протези виготовляють із порушеннями стандартів, що може не лише спричиняти дискомфорт, а й завдати фізичної шкоди.

Важливо знати: ви маєте право на заміну протезу, повернення коштів та якісний результат.

Ваші права та рекомендації:

  • Ви вільні самостійно обирати протезний центр.
  • Ознайомитися з переліком протезних підприємств та державними програмами можна на платформі Міністерства соціальної політики України.
  • Ніхто не має права нав’язувати вам, де проходити протезування. Якщо ви відчули тиск — звертайтеся до Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Як обрати хорошого протезиста:

  • Має профільну освіту та сертифікацію.
  • Працює у сфері протезування не менше 2 років.
  • Враховує індивідуальні потреби пацієнта.
  • Має позитивні відгуки як фахівець.

Документи — ваш захист

Зберігайте копії всіх актів, договорів і специфікацій — вони допоможуть у разі необхідності переробки або повернення коштів.

Найпоширеніша проблема — неякісний куксоприймач

Якщо гільза натирає, сповзає або викликає оніміння, значить її виготовлено неправильно. Такий протез не можна вважати придатним.

Не підписуйте акт виконаних робіт, якщо протез незручний

Якщо виріб не відповідає вашим потребам — не погоджуйтесь на здачу роботи. Це ваш основний важіль впливу.

Куди звертатися зі скаргами:

  • Держлікслужба — якщо протез не відповідає медичним стандартам
    [email protected]
  • Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю — якщо протез виготовлений за державною програмою
    [email protected], [email protected]
  • НСЗУ — якщо вам не надали можливість обрати протезне підприємство
    [email protected]

У зверненні вкажіть контактні дані, назву підприємства, короткий опис проблеми та додайте сканкопії актів або договорів.

«Ваші скарги жодним чином не вплинуть на можливість отримати безоплатне протезування в майбутньому», — наголосили у Мінветеранів.

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