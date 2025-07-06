Росія почала ставити на БпЛА бойові елементи, які вибухають через кілька годин після скиду

Фахівці попереджають, що бойові елементи починають самовільно вибухати через 2–6 годин після скидання.

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Країна-агресорка Росія ставить на «шахеди» бойові елементи уповільненої дії, які можуть розірватися навіть через 20 годин. Про це повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Так, внаслідок нічної російської атаки по одному із об’єктів на Харківщині, один із ворожих БпЛА типу «Shahed-136» скинув осколкові бойові елементи. Фахівці зафіксували, що бойові елементи починають самовільно вибухати через 2–6 годин після скидання, а останній — через 20 годин.

Відтак, під час робіт, для виявлення осколкових бойових елементів, сапери проводили розвідку за домомогою БпЛА.

Фахівці попереджають, якщо ви виявили щось подібне, як на фото нижче, то:

Не торкайтеся підозрілого предмету.

Не наближайтеся до них і не дозволяйте цього іншим.

Відійдіть на безпечну відстань.

Негайно повідомте за номером 101 або 102.

Не користуйтеся мобільним телефоном поруч із підозрілим об’єктом.

«Такі вибухонебезпечні предмети можуть вибухнути в любу мить – це потенційна смертельна загроза», - попередили у Центрі.

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