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Россия начала устанавливать на БпЛА боевые элементы, которые взрываются через несколько часов после сброса

16:48, 6 июля 2025
Специалисты предупреждают, что боевые элементы начинают самопроизвольно взрываться через 2–6 часов после сброса.
Россия начала устанавливать на БпЛА боевые элементы, которые взрываются через несколько часов после сброса
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Страна-агрессор Россия оснащает «шахеды» боевыми элементами замедленного действия, которые могут взрываться даже через 20 часов. Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Так, в результате ночной российской атаки на один из объектов в Харьковской области, один из вражеских БпЛА типа Shahed-136 сбросил осколочные боевые элементы. Специалисты зафиксировали, что боевые элементы начинают самопроизвольно взрываться через 2–6 часов после сброса, а последний — через 20 часов.

В связи с этим, во время работ по выявлению осколочных боевых элементов, саперы проводили разведку с помощью БпЛА.

Специалисты предупреждают: если вы обнаружили что-то похожее на фото ниже, то:

  • Не прикасайтесь к подозрительному предмету.
    • Не приближайтесь к нему и не позволяйте этого другим.
    • Отойдите на безопасное расстояние.
    • Немедленно сообщите по номеру 101 или 102.
    • Не используйте мобильный телефон рядом с подозрительным объектом.

«Такие взрывоопасные предметы могут взорваться в любую минуту — это потенциальная смертельная угроза», — предупредили в Центре.

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