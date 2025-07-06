Россия начала устанавливать на БпЛА боевые элементы, которые взрываются через несколько часов после сброса

Специалисты предупреждают, что боевые элементы начинают самопроизвольно взрываться через 2–6 часов после сброса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Страна-агрессор Россия оснащает «шахеды» боевыми элементами замедленного действия, которые могут взрываться даже через 20 часов. Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Так, в результате ночной российской атаки на один из объектов в Харьковской области, один из вражеских БпЛА типа Shahed-136 сбросил осколочные боевые элементы. Специалисты зафиксировали, что боевые элементы начинают самопроизвольно взрываться через 2–6 часов после сброса, а последний — через 20 часов.

В связи с этим, во время работ по выявлению осколочных боевых элементов, саперы проводили разведку с помощью БпЛА.

Специалисты предупреждают: если вы обнаружили что-то похожее на фото ниже, то:

Не прикасайтесь к подозрительному предмету.

• Не приближайтесь к нему и не позволяйте этого другим.

• Отойдите на безопасное расстояние.

• Немедленно сообщите по номеру 101 или 102.

• Не используйте мобильный телефон рядом с подозрительным объектом.

«Такие взрывоопасные предметы могут взорваться в любую минуту — это потенциальная смертельная угроза», — предупредили в Центре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.